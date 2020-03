Oltre a mettere a disposizione contenuti gratuiti sul proprio sito (uefa.tv), la Uefa continua a lavorare per capire come e quando portare a termine la stagione in corso - che comprende campionati nazionali, Champions ed Europa League - entro la fine di agosto, visto che l'allargarsi della pandemia in Europa, tra nuove vittime e contagi, sembra far prevedere che la quarantena possa durare più a lungo di quanto inizialmente previsto.

Due le ipotesi sul tavolo di lavoro. Una prevede come priorità la conclusione dei campionati nazionali, a cui seguirebbero le partite degli ultimi turni delle coppe europee. L'altra prevede di far procedere in parallelo campionati e tornei europei.

Va comunque ricordato che i giocatori a fine contratto sarebbero liberi al 30 giugno. Lo stesso dicasi per i giocatori in prestito per una stagione. Se la stagione dovesse prolungarsi oltre tale data sarà necessaria una proroga dei contratti ed il relativo slittamento della finestra estiva di mercato.

Secondo quanto riporta l'Ansa, anche i vertici del calcio italiano si stanno riunendo, in teleconferenza, per capire come poter procedere. Non solo. Dopo la "riunione" odierna tra loro, le leghe professionistiche domani parleranno con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, anche per valutare le misure anti-crisi da chiedere al governo.