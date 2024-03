Il tasso di riferimento è un indice o interesse determinato da un'entità autorizzata, come una banca centrale, che serve da parametro per l'erogazione di prestiti, mutui o per il calcolo degli interessi dovuti a società di investimento su prodotti finanziari, quali le obbligazioni.

Tale indice può essere stabilito non esclusivamente da banche, ma anche da varie istituzioni, inclusi gli enti di regolamentazione finanziaria internazionali e le banche centrali a livello globale.

Il suo valore può variare a seguito di eventi esterni quali conflitti, inflazione o crisi economiche, influenzando così le dinamiche dei mercati finanziari internazionali.

Ad esempio, un tasso di riferimento impostato da un'istituzione come la Banca Centrale Europea (BCE) ha un impatto significativo sulle economie degli stati membri che si affidano a questa istituzione per la definizione delle proprie politiche economiche.