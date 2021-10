Christian Musella lavora come speaker radiofonico su RTL 102.5 e anche da qualche anno in una radio locale di Napoli, RTC Targato Napoli.

La notizia è stata confermata dallo stesso speaker sui suoi canali social di riferimento come Instagram e Facebook che vede Christian Musella in onda nel digital space di RTL 102.5.

Christian Musella, nasce come animatore turistico per poi divenire anche uno speaker d'intrattenimento e sin dagli inizi conduceva i suoi programmi intrattenendo gli ascoltatori con notizie dell'ultimo minuto, curiosità da commentare in corso di puntata, chiamate per fare dediche e richieste alle persone a cui tenevano di più e anche messaggi scritti oppure messaggi vocali sempre sul numero di whatsapp mettendo anche il suo con la sua voce e le sue parole di saggezza e molta premura, riuscendo - poi - a farsi amare dal pubblico e ricevere migliaia di condivisioni e interazioni nei video in diretta di facebook raggiungendo persone amanti della musica napoletana di tutto il mondo (specialmente Argentina, Bolivia, Spagna, Belgio, Francia, Australia, America, Germania, e gran parte del globo), ora su RTL 102.5 il suo modus operandi non cambia e ha introdotto la GIOSTRA PARTENOPEA come titolo del programma della sua fascia oraria dove accompagnerà in un viaggio immaginario tutte le persone che amano la terra partenopea a Napoli e facendo divertire tutti gli ascoltatori salendo su questa giostra che porta tanta pace e divertimento, tenendo incollate le persone incuriosendole sui fatti e sulle storie dei cantanti e delle canzoni, curiosità, e anche un pizzico di trastullo.

Da oggi ascolteremo la voce di Musella anche nel digital space di RTL 102.5 [*] dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:00 e non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo a Christian Musella per il suo percorso e lavoro da speaker radiofonico.







[*] Gli orari e i giorni potranno subire aggiornamenti e mutamenti nel corso del tempo, seguite le pagine di Christian Musella per restare aggiornati).