Per Cinema&Società 2019, Riccardo Milani e Franca Leosini presentano: COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Il film fenomeno dell’ultima stagione per raccontare ai ragazzi integrazione e convivenza.

Modera il giornalista e critico Boris Sollazzo

22 marzo 2019, h. 9.30 Cinema Barberini, Piazza Barberini 24/26 - Roma

Dopo la proiezione di "Tre Manifesti a Ebbing, Missouri" di Martin McDonagh, Cinema e Società 2019, promosso da Regione Lazio e Roma Capitale, procede il suo ciclo di appuntamenti rivolti agli studenti degli istituti superiori di Roma e del Lazio in compagnia del regista Riccardo Milani e della giornalista e conduttrice Franca Leosini, che il 22 marzo al Cinema Barberini di Roma presenteranno "Come un gatto in tangenziale" con il giornalista e critico Boris Sollazzo.

Saranno presenti: Giovanna Pugliese, Progetti Speciali Regione Lazio, Lucia Di Cicco, Coordinatore Progetti Scuola ABC.

Un parterre di grande rilievo per sfruttare i tanti spunti forniti dal film e confrontarsi con i ragazzi provenienti dall'intera regione. Il progetto pilota, finanziato dall'Unione Europea con ente attuatore Zetema, accenderà i riflettori sul cinema italiano e sulla pluripremiata commedia campione di incassi, in grado di stimolare su temi di alto valore, contrasti sociali, periferie e integrazione, attraverso l'esilarante e affiatata coppia Paola Cortellesi/Antonio Albanese, magistralmente guidati dalla regia di Riccardo Milani.

Che cosa succede se una ragazza della Roma bene, colta, democratica e benestante, s’innamora di un coetaneo della borgata Bastogi?

I ragazzi non hanno dubbi: l’amore vince su tutto! Ma i genitori non ne sono così convinti...

"COME UN GATTO IN TANGENZIALE racconta l'opportunità di confrontarci direttamente con chi è lontano da noi per classe sociale, cultura o nazionalità" ha dichiarato il regista Riccardo Milani. "Darci la possibilità di entrare in quel contraddittorio, riesce a mettere in discussione le nostre sicurezze e a permetterci così un lusso che sempre più ci fa paura: quello di cambiare. O forse meglio, quello di capire. O forse, ancora meglio, quello di sapere prima di parlare e giudicare. (...) Cercando con questo film in particolare di porre al centro dell'attenzione un concetto semplice. In un paese culturalmente e socialmente spaccato in due forse può essere importante fare lo sforzo di capire, conoscendole realmente, le ragioni degli altri".

"Come un gatto in tangenziale" ha ottenuto il Nastro d'oro come Migliore commedia a Riccardo Milani, per il David di Donatello è stato candidato per Migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi, Migliore attore protagonista a Antonio Albanese e per Migliore attrice non protagonista a Sonia Bergamasco ed è stato Ciak d'oro come Migliore attrice protagonista e Migliore attore protagonista.

Cinema&Società è promosso dalla Regione Lazio con Roma Capitale, nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014 - 2020/Asse III - Istruzione e formazione/Obiettivo specifico 10.1. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura con Roma Lazio Film Commission, Giornate degli Autori, Istituto Luce Cinecittà, e il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBAC.