6 ottobre, Alan Fitzpatrick e Jon Rundell al Bolgia di Bergamo

Dopo un opening party incredibile con Sven Väth, il Bolgia di Bergamo continua a far ballare con i protagonisti della scena elettronica internazionale. Sabato 6 ottobre sul palco ci sono due grandi dj producer britannici.

C'è prima di tutto Alan Fitzpatrick. Considerato da appassionati e addetti ai lavori un vero maestri del groove più essenziale. Negli ultimi anni, dopo una lunga carriera nella scena underground, è ormai diventato un vero headliner e fa ballare il main stage di festival e club di riferimento. Grazie alla bella musica che pubblica sulla sua nuova label We Are The Brave e a dj set sempre infuocati, Alan Fitzpatrick ha trovato spazio su media globali come BBC Radio 1, Dj Mag, Mixmag, Resident Advisor (...) e mixato pure una delle compilation legate al Fabric di Londra.

Subito prima di far scatenare il Bolgia, fa muovere a tempo la sua Inghilterra con ben tre party Bristol, Brighton e Southampton dedicati alla sua label. Con Alan Fitzpatrick sul palco del Bolgia c'è anche Jon Rundell. Dj guest per ben 12 anni al mitico Space Ibiza, ha collaborato a lungo con Carl Cox. Oggi spesso fa ballare Fabric London, Output (NYC), Zig Zag (Paris) e super festival come Awakenings, Glastonbury, BPM, e Ultra Miami. L'evento del 6 ottobre al Bolgia è in collaborazione con Momento Lab.

Il Bolgia di Bergamo è da sempre il luogo perfetto per godersi la miglior musica elettronica del pianeta. Il top club sull'A4 per la stagione 2018/19 è diventato ancora più multimediale: la musica dei dj si mescola a video, luci ed effetti speciali. Al Bolgia il sound dei top è per tutti coloro che vogliono provare un'emozione musicale forte, ma il club è anche uno spazio da vivere in mille modi. Basta allontanarsi un po' dai dancefloor e non mancano posti per fare quattro chiacchiere con gli amici, prima e dopo la musica.

