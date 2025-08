Dal 7 ottobre 2023, data dell'inizio dell'offensiva israeliana su Gaza, le forze di occupazione israeliane hanno arrestato oltre 18.500 palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.

A denunciarlo è un report congiunto pubblicato dalla Commissione per gli Affari dei Detenuti ed Ex-Detenuti, dalla Società dei Prigionieri Palestinesi e da Addameer, organizzazione per il supporto dei prigionieri e i diritti umani.

Il rapporto evidenzia un'escalation drastica nella campagna di arresti:

Almeno 570 donne sono state detenute, incluse palestinesi provenienti da Gaza ma arrestate mentre si trovavano in Cisgiordania, e cittadine palestinesi di Israele . A queste si aggiungono decine di donne arrestate direttamente da Gaza, delle quali non si conosce ancora il numero esatto.

. A queste si aggiungono decine di donne arrestate direttamente da Gaza, delle quali non si conosce ancora il numero esatto. Sono stati documentati almeno 1.500 arresti di minori in Cisgiordania.

194 giornalisti sono stati detenuti, 49 dei quali risultano ancora in carcere.

Il documento denuncia anche gravi violazioni dei diritti umani durante gli arresti, tra cui:

Pestaggi violenti e torture fisiche e psicologiche;

Minacce rivolte ai detenuti e alle loro famiglie;

Saccheggi e distruzione di proprietà civili, comprese automobili, contanti e gioielli d'oro.

Particolarmente colpiti sono stati i campi profughi di Tulkarem e Jenin, dove si sono registrate demolizioni su larga scala di infrastrutture e abitazioni appartenenti a famiglie di detenuti.

Dall'inizio dell'operazione, almeno 75 palestinesi sono morti in custodia israeliana, tra cui 46 provenienti da Gaza. A questi si aggiungono decine di detenuti scomparsi, presumibilmente deceduti in condizioni di detenzione segreta. Le autorità israeliane continuano a trattenere i corpi di 72 "ostaggi" su un totale di 83 detenuti uccisi ufficialmente riconosciuti.

La situazione è aggravata dalla politica israeliana di sparizioni forzate contro i palestinesi provenienti da Gaza. Migliaia di persone risultano arrestate – tra cui lavoratori con regolari permessi d'ingresso in Israele e pazienti ricoverati in Cisgiordania – ma molti restano senza identità né stato legale noto, e non si sa dove siano detenuti, né in quali condizioni.

Il report congiunto dipinge un quadro di repressione sistematica e brutale, con pratiche che violano ripetutamente il diritto internazionale e i diritti umani fondamentali. Le campagne di arresti non solo colpiscono militanti o sospetti, ma si abbattono indistintamente su donne, bambini, giornalisti e civili inermi. L'entità della repressione, le condizioni di detenzione e le morti in custodia sollevano serie preoccupazioni e richiedono un intervento immediato della comunità internazionale... ma di questi OSTAGGI nessuno la comunità internazionale non se ne preoccupa.

Perché?