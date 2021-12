Al termine del girone di andata del Campionato Nazionale Eccellenza il giovane atleta pisano KEVIN CIRRONE si mette in evidenza a distanza di soli quattro mesi dimostrando una buona crescita tecnica, complice l'ottimo lavoro svolto dalla sua nuova società che da questa stagione ha portato il giovane atleta sotto i colori rossoblu della Pallacanestro Don Bosco Livorno tra le migliori società nel settore giovanile a livello Nazionale.

In questa prima parte in termini di score si contano le doppie cifre in termini di segnature, rimbalzi e assist, il tutto contornato da un lavoro di squadra di ottimo livello con un roster tra i migliori a livello regionale.

Quindi un in bocca al lupo a questo atleta ed a questa squadra per il prossimo 2022 che sicuramente si troverà a primeggiare in Toscana nel campionato U15 ecc. regalando momenti di bel gioco sui nostri parquet.