5 Agosto 2021 _ Il 94% degli obiettivi raggiunti: questa sì che è una grande notizia! Nonostante i rifiuti per strada, gli autobus che non passano o prendono fuoco, gli alberi che crollano al suolo, nonostante i finanziamenti perduti per gli atti amministrativi sbagliati, le buche e i tombini otturati, i tempi biblici per ricevere la carta di identità... Nonostante tutto quello che a #Roma non funziona, la sindaca Raggi si premia con un voto altissimo, un bel 9. Purtroppo per lei, però, i voti e le pagelle li daranno i romani il 3 e 4 ottobre. I dipendenti capitolini non hanno bisogno di regali da campagna elettorale, ma di vedersi riconosciuti ruoli e meriti, di un'organizzazione efficiente, di organici adeguati, di semplificazione burocratica e di innovazione tecnologica. Roma, invece, ha bisogno di progetti, di una squadra competente, di azioni concrete per garantire ai cittadini una qualità di vita e di servizi degni di una grande Capitale europea. Per questo siamo in campo.

9 Settembre 2021 _ Dopo aver partecipato alla manifestazione no-vax e no-greenpass di martedi a Piazza del Popolo, un gruppetto di persone ha pensato bene di occupare abusivamente Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. E così, schiamazzi, degrado ovunque, bivacchi, incuria deturpano questo patrimonio inestimabile di Roma. Dov’è l’amministrazione pubblica? Perché nessuno interviene? La Sindaca Raggi non viene qui a scattarsi foto per continuare il suo racconto di una Roma splendente e funzionale? È inaccettabile. E quello che fa davvero arrabbiare è che questo non è un caso isolato. Buona parte dei parchi pubblici e giardini versano in simili condizioni di abbandono e degrado. Senza manutenzione del verde e pulizia. Noi diciamo basta. Roma non può essere questo. Servono più controlli e maggiore cura di questi beni collettivi. Serve un’amministrazione più presente, che sappia proteggere e valorizzare tutto il patrimonio pubblico, restituendolo ai cittadini nel suo originario splendore.

Quelle riportate in precedenza sono un paio delle innumerevoli dichiarazioni rilasciate da Roberto Gualtieri durante la campagna elettorale per le comunali di Roma dello scorso anno. Come riassumerne il contenuto?

Tutto quello che ha fatto la Raggi a Roma è uno schifo. Se c'è qualcosa di buono, questo si deve alla Regione Lazio (anche se è meglio non chiedere a Report per avere conferma).

E bravo Gualtieri!

Adesso, dopo l'ultimo incendio che ieri ha fatto da coreografia a mezza capitale per buona parte del pomeriggio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha scritto:

"Gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani. Ringrazio a nome di tutte le cittadine e i cittadini i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile impegnati senza risparmio per contenere i danni. Il Comune lavora in stretto coordinamento con le Forze dell'ordine e con la Prefettura per accertare le cause di ciascun evento ed assistere le persone coinvolte. Stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa. Non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni. È il tempo dell’unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma".

Adesso, Gualtieri dice che quanto sta accadendo è colpa di pochi criminali, che non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni, ecc. mentre spazzatura e cinghiali sono presenti per le vie della capitale tanto quanto lo erano in precedenza... probabilmente di più.

A politici come Gualtieri, oltre che al partito che lo supporta, si può imputare di tutto e di più, però bisogna riconoscer loro la tenacia nel mantenere intatta la volontà di rappresentare una coerenza unica nel rispettare così strenuamente la mancanza del senso di vergogna che li caratterizza.