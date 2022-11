All'inizio degli anni ‘90 Telecom è stato il fiore all'occhiello dell'industria di Stato. Poi l'hanno privatizzata, scalata, spolpata e, forse tra qualche settimana, sarà anche scorporata.

Report si è occupata delle sorti di Telecom da quando dell'ex azienda di Stato si è interessato il gruppo francese dei media Vivendi, controllato da uno dei più spregiudicati uomini d'affari transalpini, Vincent Bolloré.

Grazie a un'intervista esclusiva a un suo ex socio, Report ha ricostruito le strategie del finanziere francese per conquistare il mercato italiano dei media: dalla scalata ostile a Mediaset della famiglia Berlusconi alla conquista di Tim, avvenuta negli anni in cui al governo c'era Matteo Renzi.

Attraverso documenti e testimonianze inedite, Report ha ricostruito come la politica continui ad avere ancora oggi un peso enorme nella più importante industria di telecomunicazioni italiana, condizionando scelte e piani industriali.

Un ruolo centrale rispetto alle vicende di Tim lo interpretano soprattutto alcuni degli uomini di fiducia di Vivendi, come Andrea Pezzi, l'ex conduttore di Mtv, diventato consigliere strategico dei francesi, al centro di appalti milionari con l'azienda telefonica e di trame di potere insospettabili.

Non solo. Quando nel 2016 Vivendi provò a sfilare il controllo di Mediaset a Silvio Berlusconi, in soccorso dell'ex Cavaliere intervenne il "giglio magico" renziano, a ulteriore conferma di cosa intenda per politica con la P maiuscola Matteo Renzi...

Stavolta, il "maestrino" Calenda non ha avuto nulla da ridire. Strano...