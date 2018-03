Elezioni comunali a Catania, presente "Italia agli Italiani"

Si è svolta nella serata di lunedì 26 marzo la riunione dei quadri dirigenti di Forza Nuova e Fiamma Tricolore, movimenti principali del progetto politico di alternativa nazionale denominato “Italia agli Italiani”, per porre le basi di una presenza delle forze nazional popolari alle prossime elezioni amministrative ed in particolar modo per quelle del comune di Catania.

Alla riunione hanno partecipato anche singoli cittadini che hanno aderito al progetto per formare una lista indipendente fuori dagli schieramenti del sistema partitocratico e con un proprio candidato Sindaco.

Il dibattito si è sviluppato su alcuni punti base del programma da mettere in campo per rilanciare l’economia di una città in fallimento, per difendere la città dal profondo caos burocratico ed amministrativo in cui versa, per sollevarla dal degrado di una invasione di massa che ha trasformato interi quartieri del centro storico di notte in zone di delinquenza e prostituzione con accampamenti a cielo aperto e di giorno in casbah improvvisate dove regnano mercanti abusivi e mercanzie contraffatte e per ripristinare nella città la piena legalità e garantire la sicurezza dei cittadini catanesi.

È stata fatta anche una prima selezione di nomi che potrebbero guidare la lista “Difendi Catania-Italia agli Italiani” con la propria candidatura a Sindaco della città.

Tra i nomi emersi, sui quali si sceglierà il candidato Sindaco nella riunione fissata per giovedì 5 Aprile, ci sono l’avv. Renato Penna, la resp. prov. di Solidarietà Nazionale Monica Grillo, il coordinatore regionale di FN Giuseppe Bonanno Conti, il resp. dipartimento culturale di FN Catania dott. Rosario Pantò, il segr. prov. MSFT Giuseppe Manoli, ma potrebbe spuntare fuori anche il nome di un esponente delle categorie produttive e professionali della città.

Alla fine della riunione si è convenuto di lanciare un appello alle forze sane e libere della nostra città per aderire al progetto ed apportare idee, progetti e candidature e per completare ed arricchire le liste al consiglio comunale ed alle municipalità che sono in formazione in questi giorni.

Il prossimo appuntamento è dunque fissato per GIOVEDÌ 5 APRILE ALLE ORE 20,30 IN VIA CONTE RUGGERO 51 A CATANIA.