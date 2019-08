La Madonna a Marina di Massa per ricordare che è nata non per condividere l'odio ma l'amore

Il su' figliolo gl'è andato alla Versiliana e la su' mamma non poteva mancare.

E così l'hanno portata in processione su un baldacchino, seduta su una sedia, nella manifestazione anti Salvini organizzata a Marina di Massa a cui hanno partecipato molte anime della sinistra, dai Carc fino ai consiglieri comunali del Pd, passando per Sinistra italiana e liste civiche, rappresentanti di Rifondazione comunista, Collettivo studentesco, Anpi, ed a cui poi si sono aggiunti pure i bagnanti che non volevano perdersi lo "spettacolo".

La madonna, vestita secondo tradizione, sulla tunica aveva scritta una frase dell’Antigone di Sofocle: «Non sono nata per condividere l’odio ma l’amore».

Intervistata, ha però dichiarato che la grazia a questo figliolo [Salvini, ndr] non gliela dà... nonostante rosari, vangeli e invocazioni.

E meno male. Anche perché il figliolo ha fatto pure finta di non conoscerla. Infatti sulla gogna mediatica social che a lui fa riferimento ha parlato di "bandiere rosse con falce e martello in azione a Marina di Pietrasanta", aggiungendo: "Indovinate chi insultano??? Nemmeno il caldo ferma i “democratici” frustrati amici dei clandestini e dei porti aperti.

“Bella Ciao” e bacioni anche a loro!"

Purtroppo per lui c'era anche "mamma" dalla parte dei “democratici” frustrati amici dei clandestini e dei porti aperti. Ma Salvini non se ne è accorto o ha fatto finta di non accorgersene.