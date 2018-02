BIBIANA PARISI, stilista sensibile e anticonformista, dall'inconfondibile eleganza

Eleganza, creatività e fashion caratterizzano, lo stile di Bibiana Parisi , giovane stilista con grande caparbietà e determinazione.

Classe 94, di Cirignola. Da sempre è appassionata dal patinato mondo della moda e disegna e confeziona abiti quasi per gioco. Fino a quando il suo sogno diventa una solida realtà, con un professionale corso di studi “ abbigliamento e moda”.

Conclusi gli studi brillantemente nel 2013, ha frequentato stage e corsi di formazione per arricchire il talento già innato e le doti creative e sartoriali, partecipando a concorsi di moda di livello nazionale.

Si avvicina anche al mondo sociale partecipando a serate e grandi eventi organizzati da associazioni culturali ( UNESCO) e sociali ( DON UVA). Sensibile e anticonformista, oggi ha un suo inconfondibile marchio “ BIBIANA PARISI COUTURE”

L’anno scorso ha avuto la sua occasione a Casa Sanremo, alla corte di Canio Loguercio e della Sua CL Eventi di mostrare al grande pubblico in passerella la qualità dei suoi straordinari abiti. La fashion designer, ha presentato una collezione ispirata ai meravigliosi giardini e alla sontuosa Reggia di Versailles”. Fiori e Colore sono protagonisti indiscussi di una collezione elegante ed unica nel suo genere, esaltando la femminilità dell’altra metà del cielo. E prossimamente la giovane ma già affermata stilista sarà a Napoli, sempre con Loguercio ad un nuovo straordinario evento come ospite ed è lì che metterà in piazza nuovamente il suo straordinario ed indiscutibile talento.