Venerdì 23 maggio a Venezia, dalle ore 9.00 negli spazi monumentali del Museo e Palazzo della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, avrà luogo la presentazione del progetto FORESTA A VENEZIA - UN MESSAGGIO TRA TERRA E CIELO con un SIMPOSIO INTERNAZIONALE sulla protezione del pianeta alla presenza di autorità del Parlamento Italiano, della Regione Veneto, e del Comune di Venezia e che vedrà quali relatori eminenti personalità e protagonisti della ricerca spaziale.

Il progetto FORESTA A VENEZIA ideato dall’arch. Laura Villani intende costituire un percorso alternativo di fruizione turistica che si snoda nei giardini monumentali e di prestigio in una VENEZIA CAPITALE MONDIALE DELLA SOSTENIBILITA’. Un percorso, che intende stimolare una maggiore consapevolezza della bellezza della natura ponendo in ogni giardino del percorso come attore protagonista un clone di albero secolare o un’essenza rara in via di estinzione collegato alla storia di quel luogo per andare a costituire un arricchimento botanico, un emblema e un monito per la protezione ambientale. Ritenuto innovativo e coerente con le esigenze di un nuovo rapporto con il mondo naturale e con il pianeta, il progetto ha visto una sua prima realizzazione nel Giardino dei Frutti Dimenticati di Casa di Anna a Mestre come omaggio a Tonino Guerra, straordinaria personalità del cinema e cultore dell’ecologia dell’anima, e vedrà come prossime tappe la posa di un albero nei giardini del Museo e Palazzo della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, del Convitto Nazionale Marco Foscarini, del Museo del Vetro di Murano, e del Casinò al Lido di Venezia in occasione della prossima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, La Biennale di Venezia.

Per la presentazione ufficiale del progetto, oltre alla posa di un’essenza in via di estinzione nel giardino della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, abbiamo pensato di realizzare, in collegamento con la Mostra Internazionale di Architettura e con la Biennale della Sostenibilità, la prima edizione del SIMPOSIO INTERNAZIONALE FORESTA A VENEZIA, al quale fare partecipare esperti, astronauti, architetti e designer di varie nazionalità che possano sensibilizzare sull’importanza ed urgenza di salvaguardare il pianeta partendo dalle prospettive e dalle conoscenze del design spaziale.

Il convegno, è organizzato in collaborazione con la EarthDNA Foundation, a global platform for climate advocacy and action che si prefigge di incentivare la promozione fattiva della sostenibilità del pianeta, Venice Sustainability World Capital Foundation, il MIT Media Lab, l’Arizona University dipartimento di Progettazione Spaziale e la Women G20 Italia Foundation. Tra le personalità presenti l'astronauta Paolo Nespoli, Dava Newman Direttrice MIT Media Lab, Deputy Administrator NASA, Guillermo Trotti President EarthDNA Space Architect for NASA, Octave De Gaulle Designer Principal Spade, Space Design agency, Elena Rocchi Architect Director Space Arch. & Extreme Envir. Program Arizona State University, Lora Guerra moglie del poeta, scrittore e sceneggiatore italiano Tonino Guerra, Linda Laura Sabbadini Presidente Women G20, Dirigente Generale ISTAT.

Il Simposio sarà anche l’occasione per la presentazione da parte del MIT Media Lab in Virtual Reality della immersive experience exhibition Earth Mission Control.

L’iniziativa si completerà con un’esposizione di progetti nati dalla collaborazione tra NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e The Design School at Arizona State University ASU. L’esposizione con video e oggetti , tra design e architettura spaziale, stampati in 3D, offrono spunti progettuali per immaginare le esperienze dell’uomo sulla Luna e sono parte di una prima installazione “Design for the Moon” nella mostra-evento Interni Cre-Action per il FuoriSalone 2025 .

Al termine del simposio verrà consegnato il PREMIO FORESTA A VENEZIA ad un personaggio di rilevanza internazionale.