Il nuovo singolo del produttore e compositore Mariano Schiavolini oggi in una versione nuova sempre cantata da Ariel Jones

Assieme Edizioni torna a dare voce al nuovo singolo di Aria, "Smile". Un brano che oggi trova una sua versione in lingua portoghese, versione richiesta dal mercato sud americano, e come per la versione in inglese, anche qui con la nota cantante Mariana, in arte Ariel Jones.

«L'approccio al tutto ha modalità differenti e originali, proprio per quel modo di sfiorare le note, giocando sulla modulazione, utilizzando un glissato naturale, come nel fado, e un pò come viene usato nel blues». Aria

Tornando alla versione originale, "Smile" - come si può vedere nel video ufficiale - è un'espressione di gioia, trasmessa attraverso i sorrisi di persone di ogni provenienza, che interpretano la danza con gesti spontanei e unici. È una canzone di fratellanza universale il cui testo è stato scritto dalla grande autrice di Cambridge (EN), Nicolette Turner, già parte dei Celeste lo storico gruppo di Aria, formazione prog sinfonica che ha anticipato la musica New-Age, diffusa in California negli anni '70.

Le influenze ritmiche funky jazz e R&B sono presenti nella canzone, in particolare grazie alle due bande di ottoni, argentina e brasiliana, che sono anche sostenute da un basso in stile rock/jazz, suonato dall'americano Joseph Patrick, bassista di Steward Copeland (Police).

La vocalist è Ariel Jones, una cantante dell'isola di Madeira, che ha interpretato la canzone prima in inglese ed oggi in portoghese, dopo aver contribuito al testo nella sua lingua madre.

BIOGRAFIA ARIA

Contatti social

Instagram: www.instagram.com/ariathecomposer/

Sito: www.ariamusicworld.com