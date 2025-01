Nell'era dei filtri Instagram e delle vite apparentemente perfette su Facebook, una domanda si insinua sempre più insistente: quanto c'è di reale in ciò che vediamo online? Tinta, con il suo nuovo libro "La verità vi prego sui social" (Lulù che fa storie, 2025), si lancia in un'avventura tanto comica quanto rivelatrice per scoprirlo .

La protagonista, una donna che si definisce "un fallimento totale" nella vita reale , decide di confrontare l'immagine virtuale dei suoi amici di Facebook con la loro versione carne e ossa. Il risultato? Un viaggio esilarante nel cuore dell'ipocrisia social, dove nulla è come sembra.

Prendiamo Valerio, il dongiovanni da tastiera. Online, è l'anima della festa, un viveur instancabile. Di persona? Un timido impiegato che vive con i genitori e beve camomilla per la gastrite . O Marcella, la dolce santarellina dei post, che si rivela essere una stalker ossessiva dell'ex amante .

Con uno stile frizzante e disincantato, Tinta ci regala un ritratto impietoso ma genuino della nostra società digitale. Ci mostra come, dietro i sorrisi plastificati e le vacanze da sogno, si nascondano spesso vite ordinarie, insicurezze e, talvolta, una buona dose di follia .

Ma non è tutto negativo. In questo mondo di finzione, emergono anche momenti di autentica umanità. Come l'amicizia genuina con Tamara, che sopravvive nonostante la distanza e il tempo .

"La verità vi prego sui social" è un invito a guardare oltre lo schermo, a riscoprire il valore delle relazioni autentiche in un'epoca in cui è fin troppo facile nascondersi dietro un avatar. È un promemoria che, nonostante tutto, c'è ancora vita reale là fuori - basta avere il coraggio di cercarla.

Quindi, la prossima volta che scrollerete il vostro feed, pensate che quella foto perfetta potrebbe nascondere una storia molto più interessante - e umana - di quanto possiate immaginare. E forse, solo forse, anche la vostra vita "imperfetta" merita di essere vissuta e condivisa, senza filtri.

Acquista su Amazon "La verità, vi prego, sui social": https://www.amazon.it/dp/8894761975