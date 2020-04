Nicola Zamuner è un atleta vero, forte e indomito. Ci siamo conosciuti qualche anno fa a Treviso e ho capito che tra le sue imprese ci sono state 21 ore di pagaia sul SUP (Stand Up Paddle) per percorrere 220 chilometri tra Pirano e Venezia. Impresa incredibile.

Nell'articolo pubblicato su Archetipi la sua intervista, di cui questo è il video.

www.youtube.com/watch?v=yh_PS1va3nE