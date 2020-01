Sono operativi in 54 città italiane a garantire la sicurezza dei cittadini e di 448 siti sensibili, presidiano strade e piazze con attività di pattugliamento dinamico e vigilanza: sono settemila uomini e donne dell'Esercito Italiano e delle Forze dell'ordine impegnati nell'operazione "Strade Sicure".

In questa Operazione nel 2019, sono state incrementate le pattuglie di tipo dinamico per garantire un più elevato standard di sicurezza. Infatti le unità impiegate in questi pattugliamenti, consentono la vigilanza areale di più obiettivi, aumentando la capacità di intervento e l'effetto deterrenza.

L'Esercito è un'istituzione pronta ed efficiente, basta sull'elemento umano e supportata da moderne tecnologie, elemento cardine del sistema di difesa per la sicurezza interna ed esterna del paese.

I militari sono impegnati anche durante queste festività natalizie per garantire la sicurezza nelle aree urbane del Paese in un periodo in cui le città italiane sono particolarmente piene di eventi e affollate.

A loro il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, ha rivolto il suo ringraziamento per il loro lavoro e per portare ai militari il saluto della Forze Armata in occasione delle festività natalizie.

"Grazie, sono orgoglioso di voi" ha più volte ripetuto il Generale Farina mentre stringeva la mano ai militari impiegati nelle piazze di Roma, Milano, e Venezia, e un pensiero ha voluto rivolgere anche a tutti gli altri soldati impegnati nelle altre 51 piazze dell'Operazione "Strade Sicure".

Soldati che ogni giorno lavorano incessantemente anche in questo di periodo di vacanze per garantire la sicurezza dei cittadini.