Da Alarm Phone: "Lasciati morire soli nel giorno di #Pasqua da un'Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono. 250 persone erano alla deriva da ieri su 4 gommoni. Oggi, in base a quanto riporta Frontex (che opera con soli avvistamenti aerei), quelle persone sono ancora in mare.

Ma ciò che temevamo di più e ciò su cui da giorni avevamo cercato di attirare l'attenzione sembra essere accaduto. In base a quanto riportano diverse fonti, una barca nel Mediterraneo centrale si è capovolta e molte sono le persone morte. Non siamo ancora sicuri se è una delle quattro barche in difficoltà già segnalate e di cui abbiamo perso il contatto oppure se è una nuova. Tutti Paesi europei che sono stati informati di quanto sta accadendo nel Mediterraneo sono rimasti a guardare."

Alle 14 del giorno di Pasqua, alcune persone in pericolo hanno contattato Alarm Phone dicendo: "Siamo così stanchi, la situazione è un inferno. La barca si sta sgonfiando e l'acqua sta entrando. Stiamo morendo. Non ci sono né acqua, né cibo. Alcune persone hanno perso conoscenza. Venite a salvarci per favore. Stiamo per morire."

Mentre l'Italia pensa ad una nave per ospitare le persone a bordo della Alan Kurdi, anche se non è ben chiaro per quanto tempo vi dovranno rimanere, 101 migranti questa mattina sono miracolosamente arrivati in autonomia fino al porto di Pozzallo, a bordo di un gommone sovraccarico. Il sindaco Roberto Ammatuna, presente al momento dello sbarco, ha comunicato che sono stati "avviati i protocolli sanitari di rito e che quelle persone verranno trasferite in un centro di accoglienza, in provincia di Ragusa".