Il team del Computer Security Incident Response dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha dichiarato di aver rilevato un massiccio attacco ransomware in corso in tutto il mondo (in circa 120 Paesi), con circa un migliaio di server compromessi.

I Paesi più colpiti? prima i tutto la Francia, ma anche Finlandia e Italia registrerebbero massicci attacchi, idem per Canada e Stati Uniti. Nonostante ciò, è singolare che a lanciare l'allarme sembri esser stata solo l'Italia, con i media francesi, ad esempio, che non hanno minimamente riportato - almeno finora - la notizia.

L'attacco avrebbe preso di mira i server VMware ESXi, sfruttando una vulnerabilità da parte di tutti coloro che utilizzano questi sistemi e che non avrebbero effettuato gli aggiornamenti consigliati dal produttore.

Un virus ransomware prende il controllo del computer di un utente, ne esegue la crittografia dei dati impedendo di accedervi e chiedendo quindi un riscatto per ritornarne in possesso.

I tecnici dell'Acn hanno già "diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi".