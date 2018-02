Angelo Vassallo: la marcia, vogliamo la verità

"Per Angelo. Conoscere la verità per tornare a credere nella giustizia"

Il fratello Dario Vassallo : “A più di 7 anni dalla morte di mio fratello non ci sono ancora i nomi dei colpevoli. Con questa marcia vogliamo tenere sempre desta l’attenzione nei confronti delle indagini“

Verità, giustizia... Angelo Vassallo il sindaco pescatore, uomo libero in un mondo contaminato.

Centinaia di persone si sono ritrovate sul porto di Acciaroli. Amministratori di tutta Italia, associazioni e gente civile accorsa non solo dai comuni limitrofi ma da tutto il territorio nazionale, si sono riuniti in nome dell’iniziativa “Per Angelo. Conoscere la verità per tornare a credere nella giustizia”, una marcia per chiedere che le indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel settembre del 2010, non siano archiviate e perché lo Stato non rinunci a cercare chi ha ucciso lo Stato.