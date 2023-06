Ciò quanto ha affermato Edy Palazzi, Vice Presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio, in occasione dell’anteprima mondiale di Nemo, l’inedito monologo di Pirandello, svoltasi al Teatro Planet di Roma nei giorni 26/28 maggio, rappresentato magistralmente dall artista di fama internazionale Federico Conte di Wardal che ne ha curato la regia e l’adattamento ,cui è stato concesso il Patrocinio della Regione Lazio .Nell’esprimere sentimenti di particolare apprezzamento per l’elevato spessore dei contenuti etico socioculturali dello speciale evento e nel condividere una storia singolare e avvincente quale quella di Nemo ,che incarna l'importanza del teatro e della cultura nella nostra società,- ha aggiunto -come lo stesso costituisca veicolo di espressione e comunicazione artistica, svolgendo un ruolo fondamentale nella nostra società. Qui di seguito riporto le sue testuali parole “Attraverso la magia delle performance dal vivo, ci si immerge in mondi nuovi, esplorare emozioni complesse e riflettere sulla condizione umana. Il teatro unisce, emoziona e fa crescere come individui e come comunità. È un luogo in cui si rompono le barriere, si superano le differenze e si costruisce una connessione umana autentica.Con "Nemo", si ha l'opportunità di immergerci nell'universo affascinante di Pirandello, uno dei più grandi drammaturghi della storia italiana. Le sue opere ci sfidano a esplorare le molteplici sfaccettature dell'identità e a interrogarci sul significato della realtà stessa. Attraverso le parole di Pirandello, si è spinti a riflettere sulle complessità dell'esistenza umana e a mettere in discussione le nostre certezze.In un'epoca in cui siamo spesso travolti dalla frenesia della tecnologia e della vita moderna, il teatro ci offre una pausa per fermarci, riflettere e connetterci con la nostra essenza umana. Ci ricorda che l'arte e la cultura sono fondamentali per il nostro sviluppo individuale”

Quanto espresso dall’On.le Edy Palazzi rispecchia Il pensiero della Fondazione no profit Il Mandir della Pace, patrocinante l’evento ,istituita dalla scrivente , che promuove iniziative socioculturali per sviluppare, attraverso l’Arte e ,la Comunicazione, una Cultura di Pace .

M.Gabriella Lavorgna Pres Fondazione Il Mandir della Pace