Sicuramente è il Modena la squadra da osservare con maggiore attenzione tra quelle in campo oggi negli anticipi per la 15.a giornata della Serie C.

I canarini, infatti, stanno letteralmente volando. Dopo la sconfitta del 9 ottobre dove avevano perso a Montevarchi ed erano scesi in settima posizione nella classifica del girone B, da quel momento non hanno più sbagliato una partita.

Sono arrivate così sei vittorie consecutive: al Braglia sono cadute Viterbese, Carrarese e Vis Pesaro, in trasferta invece sono arrivati i colpi contro Pescara, Olbia e Siena.

Adesso il Modena è secondo con 30 punti, due in meno della Reggiana e sabato sfiderà in trasferta l'Ancona, sesto con 21 punti.



Crediti immagine: FC Modena, Facebook