Un fiume di birra lungo il Temo con il Bosa Beer Fest 2018

Sta arrivando il Bosa Beer Fest 2018, che come ogni anno presenta una festa totale per tutti i gusti nelle giornate del 24 e del 25 aprile. Lungo uno dei fiumi più suggestivi della Sardegna con la sua incantata città, troverete di tutto ma soprattutto ne berrete di tutti i colori.

Bosa Beer Fest 2018

Giunto al quarto anno, il Bosa Beer Fest 2018 richiama i visitatori con i suoi birrifici artigianali: ventuno in tutto, provenienti prevalentemente dalla Sardegna (15 birrifici) ma anche dal resto d’Italia (5 birrifici) e dalla Catalogna (un birrificio). In tutto 120 birreartigianali pronte a misurarsi tra loro e festeggiare insieme allo street food, in eventi di degustazione abbinata. E tra queste birre non potevano mancare i nostri amici e produttori di Birificio 4Mori e Brew Bay Beer, due solide realtà nel panorama brassicolo sardo. Non mancherà inoltre la possibilità di visitare i siti museali del centro storico e divertirsi grazie alle innumerevoli attrazionipreviste. Una festa lungo il Temo, il fiume che divide in due Bosa, incantevole cittadina sulla costa occidentale, nel centro-nord della Sardegna.