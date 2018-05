Il top dj producer italiano Paolo Ortelli, artista noto in tutto il mondo, ha appena remixato il nuovo singolo di Dj Antoine, altro professionista del mixer la cui musica è simbolo di divertimento ed estate nei top club mondiali. Il brano è Dj Antoine. Ft. Armando & Jimmi The Dealer - El Paradiso. L'effetto sul dancefloor quando Paolo Ortelli propone il remix in pubblico è esaltante e per questo la versione remix di Ortelli di questo brano, probabilmente, sarà protagonista di tanti dj set nei locali italiani ed internazionali.

Paolo Ortelli remixa Dj Antoine "El Paradiso" (Kumusic)

Paolo Ortelli per la promozione e comunicazione della sua musica collabora con Kumusic. KuMusic è una promo - advertising company italiana e collabora con artisti, club, label, management e booking agent italiani ed internazionali.

