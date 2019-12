La Commissione giustizia della Camera avrebbe potuto votare giovedì sera, dopo 14 ore di dibattito, se far passare o meno all'esame dell'Aula i capi d'imputazione per la messa in stato di accusa di Donald Trump.

Ma la votazione a tarda ora non avrebbe avuto la visibilità sui media a cui i democratici miravano. Così, il presidente della Commissione Jerry Nadler, ha rinviato il voto alla mattina di venerdì per dargli maggior risalto sui media, motivandolo con il fatto che la pausa avrebbe consentito ai deputati di riflettere su una scelta tanto importante.

Così L'audizione di venerdì è durata poco più di dieci minuti prima che i due capi di imputazione - abuso di potere e ostruzione al Congresso - venissero con 23 voti a favore e 17 contro.

La reazione di Trump? Ha bollato la decisione della Commissione giustizia come una finzione, uno scherzo.





Poll numbers have gone through the roof in favor of No Impeachment, especially with Swing States and Independents in Swing States. People have figured out that the Democrats have no case, it is a total Hoax. Even Pelosi admitted yesterday that she began this scam 2 1/2 years ago!