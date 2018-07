Movimento Sociale Italiano e Fratelli d'Italia trovano un accordo nazionale, anche in vista delle prossime europee

Il Segretario Nazionale del MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO DESTRA NAZIONALE MSI-DN Flavio Boccia, e il suo organo dirigenziale, Gaetano Ienco, Fabio Simeone, Giuseppe Lavalle, con l'impegno costante degli ultimi giorni, sono riusciti a trovare un accordo con il Presidente dei Fratelli D'Italia Onorevole Edmondo Ciriello.

Un Lavoro di squadra, dichiara Flavio Boccia, e grazie alla fortuna di avere al mio fianco un Team così affiatato, in poco tempo abbiamo messo le basi per un accordo Nazionale conveniente per tutta la destra.

Quando tutti hanno lo stesso scopo, interviene il Coordinatore Sud Italia, Gaetano Ienco, è facile trovare punti di incontro soddisfacente per tutti. Fabio Simeone dichiara che a settembre ci saranno altre novità... preparatevi a sorprese inaspettate per la destra, perché abbiamo trovato il giusto connubio tra il passato e la politica moderna ed attuale.

Chiude questo incontro il Segretario Nazionale affermando: "Oggi i cittadini hanno capito che l'unica soluzione per uscire da questi teatrini è girare pagina e andare verso destra, dove c'è sempre stata serietà, costruzione, fattibilità, da non dimenticare quando c'è stato il periodo d'oro per l'Italia, e oggi che abbiamo l'opportunità di affermare le nostre ideologie, non lasciamocele sfuggire. Anzi, il nostro discorso di apertura e rivolto a tutti i partiti che hanno davvero voglia di emergere e lavorare per il popolo Italiano, basta chiacchiere, prepariamoci per l'Europa."

VITTORIO AMANDOLA