Molti la desideravano da tempo, e finalmente si vocifera di una Fiat Tipo SUV che sembra davvero una mossa giusta nel panorama attuale.

Vi spieghiamo perché questo SUV italiano ha più senso del previsto in un epoca in cui è complicato immaginare un futuro per auto molto evolute e molto costose.





www.youtube.com/watch?v=BAPClMHvE5Q