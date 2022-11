"Dopo aver collegato il tuo account WhatsApp a un nuovo telefono cellulare, la cronologia chat verrà sincronizzata sui dispositivi collegati. Visto che si tratta di una versione beta, alcune funzionalità potrebbero non essere ancora disponibili, ad esempio la possibilità di visualizzare le posizioni condivise in tempo reale e i lunghi elenchi di adesivi e sticker".

Così Wabetainfo, un sito che è solito annunciare le novità che saranno inserite nell'app di messaggistica WhatsApp ha descritto la nuova funzionalità che consentirà agli utenti Android di utilizzare lo stesso numero di telefono del proprio account su più smartphone e tablet, così da sincronizzare le chat tra dispositivi differenti.

Al momento, la funzionalità è ancora in versione beta, disponibile solo per un numero ristretto di utenti test, e permette di collegare il proprio account ad uno smartphone o un tablet Android aggiuntivo. Quando sarà rilasciata consentirà il supporto fino a 4 telefonini o tablet al proprio numero di telefono usato per WhatsApp.

Quando accadrà? Meta non lo ha ancora detto, ma il fatto che la beta sia in test, i tempi non dovrebbero essere "biblici".