Indubbiamente durante questa pandemia da coronavirus, le persone e le famiglie sono state costrette a cambiamenti e ad affrontare situazioni non conosciute. Hanno dovuto modificare abitudini quotidiane e si sono ritrovate a dover vivere chiuse in casa in spazi spesso non sempre idonei.

L’Istituto Superiore di Sanità, tramite il sito EpiCentro, fornisce alle famiglie degli utili consigli su stili di vita e altro che possono migliorare la qualità della vita.

Come si legge nel sito “in una dimensione di separatezza, è comprensibile che possano emergere emozioni spiacevoli e stati emotivi complessi e che diventi difficile trovare un equilibrio positivo per far fronte e tollerare questa situazione emergenziale.

Proprio in questa circostanza, è invece fondamentale far leva sulle risorse personali, cercando di mantenere uno stile di vita salutare che permetta di approcciare l’attuale situazione in modo costruttivo, accettando di fermarsi, di rimanere in attesa, pur riconoscendo l’impegno che tutto ciò richiede.

L’attenzione alla salute personale e familiare può rappresentare in questo momento un’opportunità sia per affrontare in modo positivo la complessità delle emozioni e degli stati d’animo, sia per gestire al meglio gli orari organizzando delle attività durante la giornata, con l’obiettivo di mantenere il benessere personale e familiare”.

Qui il link al sito epicentro

www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-alimentazione

www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica

www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-alcol