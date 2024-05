Sul palco di “Radio Italia Live – Il Concerto A Napoli”, si esibiranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, gli Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai. Il cast è stato svelato in conferenza stampa, nel capoluogo campano.

L’appuntamento, con la seconda tappa 2024, del più grande evento gratuito di musica live, in Italia, è per giovedì 27 giugno, a partire dalle ore 20.40, in Piazza Del Plebiscito, nell’ambito del progetto “Napoli Città Della Musica - Live Festival 2024”. Come in tutte le altre edizioni di “Radio Italia Live – Il Concerto”, tutti gli artisti si esibiranno, dal vivo, con l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. “Sono felice che questa piazza, luogo storico di eventi musicali, possa condividere, per la prima volta, una grande serata di musica, dal vivo, con noi e con tutti gli artisti partecipanti” , ha dichiarato Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia.

Anche in questo secondo appuntamento, del 2024, la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia solomusicaitaliana: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. A introdurre tutti gli artisti sarà Luca Ward, mentre toccherà a Saturnino eseguire, dal vivo, la nuova sigla iniziale dell’evento.

“Radio Italia Live – Il Concerto” sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e, in streaming audio/video, su radioitalia.it. Sarà fruibile, sulle app ufficiali Radio Italia, per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Inoltre, si potrà seguire su Sky Uno, in streaming su NOW e, in chiaro, su TV8 (al tasto 8, del telecomando).

Come sempre, sarà un evento 100% social e vivrà nelle pagine ufficiali di Radio Italia solomusicaitaliana, su Facebook, Instagram, TikTok e X, con l’hashtag ufficiale #rilive. In particolare, cercando “RILIVE”, su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa, con contenuti esclusivi, grazie alla sezione "#RILIVE", all'interno dello spazio New Music, che sarà disponibile a partire dal 26 giugno.

Per accedere, gratuitamente, alla piazza, in occasione del concerto, sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it, a partire dalle ore 12.00, di venerdì 21 giugno, cliccare nella sezione “Richiesta accrediti” e seguire le istruzioni. “Ospitare, per la prima volta, il concerto evento di Radio Italia, a Napoli, in una Piazza Del Plebiscito pronta ad accogliere migliaia di spettatori entusiasti, rappresenta una grande novità. Un appuntamento che ci riempie di orgoglio, poiché conferma il ruolo sempre più centrale che Napoli riveste nell'ambito degli eventi di portata nazionale e internazionale”, queste le parole del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

La seconda tappa, del 2024, di “Radio Italia Live – Il Concerto”, arriva sull’onda del grandissimo successo dell’appuntamento milanese, che ha raggiunto numeri incredibili, come ha spiegato Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “L’edizione appena trascorsa, di Milano, è andata benissimo, ottenendo una total audience, certificata da GroupM, di 9,6 milioni di contatti netti e una grandissima interazione social, amplificata anche dalla collaborazione con TikTok Italia”.

A Napoli, “Radio Italia Live – Il Concerto” avrà anche un fine benefico e sosterrà la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli, con una raccolta fondi solidale, il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare, inviando un sms solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.