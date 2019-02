La trap di Nashley in tour nei club italiani

Nashley nome d'arte del vicentino Nashley Rodeghiero è una delle promesse del rap/trap italiano. L’artista è membro della “Sugo Gang”, fondata durante gli ultimi mesi del 2016 assieme a MamboLosco e al produttore Nardi. Nell’estate 2017 pubblica “Me Lo Sento”, in collaborazione con MamboLosco, raggiungendo fin da subito milioni di riproduzioni e streaming. Nel 2018, dopo i singoli “Amerika”, “Baby Lady” e “3D Notte”, l’artista pubblica il suo primo disco firmando con l'etichetta Believe.

L’album prende il titolo di “RE∀L”, aggettivo con cui Nashley si definisce e contiene collaborazioni come Gué Pequeno, MamboLosco, Nardi, Kid Caesar e Danien&Theo. A Dicembre 2018 lancia e promuove il singolo “Nuovi Jeans”, pubblicando l'omonimo videoclip girato in Islanda. Nel mese di febbraio sarà in tour nei principali club italiani grazie alla collaborazione con l'agenzia Level Up Milano.

-9 febbraio Studio 16 Arquà Polesine (RO)

-16 febbraio Kacao Capriolo (BS)

-2 marzo VIBE Room Milano (live showcase)

-3 marzo Nordest Caldogno (VI)

-5 marzo Joy Monfalcone (GO)

-23 marzo LiBe Winter Club Como

-30 marzo La Rocca Arona (NO)