Il Dottor Gregorio Scribano è un esperto di comunicazione digitale e social media manager, noto per il suo impegno nella promozione del giornalismo partecipativo in Italia. Attraverso iniziative come LiberalVox e Freeskipper Italia, ha contribuito a creare spazi online in cui i cittadini possono esprimersi liberamente e partecipare attivamente al dibattito pubblico. In questa intervista, affrontiamo con lui il fenomeno del citizen journalism, le sue opportunità e le sue sfide.

Dottor Scribano, il citizen journalism ha rivoluzionato il panorama dell’informazione. Quali sono, secondo lei, i principali vantaggi di questa forma di giornalismo?

Il citizen journalism ha permesso una democratizzazione dell’informazione, dando voce a chiunque disponga di una connessione internet e di un dispositivo digitale. Ciò ha reso possibile una maggiore pluralità di opinioni e una diffusione più rapida delle notizie, spesso colmando i vuoti lasciati dai media tradizionali. Inoltre, ha avvicinato i cittadini ai processi informativi, rendendoli non più solo spettatori, ma protagonisti attivi del dibattito pubblico.

Con la diffusione di questa pratica, però, sono emerse anche alcune criticità, come la diffusione di fake news e la mancanza di verifica delle fonti. Come si può garantire la qualità dell’informazione prodotta dai cittadini?

Questo è uno dei temi più delicati. Il rischio di disinformazione è concreto, ma può essere mitigato attraverso una maggiore educazione digitale. È essenziale che i cittadini sviluppino capacità critiche per distinguere fonti affidabili da quelle meno attendibili. Inoltre, le piattaforme di citizen journalism possono adottare sistemi di verifica, come la collaborazione con fact-checker o l’introduzione di meccanismi di segnalazione da parte degli utenti stessi.

Lei è stato tra i pionieri del citizen journalism in Italia, con progetti come LiberalVox e Freeskipper Italia. Qual è stata la sua esperienza in questo ambito?

È stata un’esperienza estremamente stimolante. LiberalVox e Freeskipper Italia nascono con l’obiettivo di offrire spazi di confronto libero e partecipativo, dove ogni cittadino può esprimere il proprio punto di vista su temi di attualità, politica e cultura. Abbiamo cercato di creare una community basata sul rispetto delle opinioni e sulla qualità dei contenuti, stimolando il dibattito senza cadere nelle polarizzazioni.

In un’epoca dominata dalla tecnologia digitale, il concetto di “prosumer” sta diventando sempre più centrale. Come vede il futuro del citizen journalism in questo contesto?

Il citizen journalism si inserisce perfettamente nel contesto della cosiddetta “società informazionale”, teorizzata dal sociologo Manuel Castells, in cui l’informazione e la tecnologia digitale sono diventate il motore dello sviluppo economico, sociale e culturale. In questo scenario, il concetto di “prosumer” – un neologismo che unisce le parole “producer” e “consumer” – assume un ruolo centrale. I prosumer sono individui che non si limitano a consumare contenuti, ma li producono attivamente, contribuendo alla circolazione di idee, notizie e opinioni. Il citizen journalism è destinato a crescere, soprattutto grazie all’evoluzione delle tecnologie digitali e delle piattaforme social. Tuttavia, il futuro di questa pratica dipenderà dalla capacità di bilanciare libertà e responsabilità. La creazione di spazi informativi affidabili e inclusivi sarà fondamentale per garantire che il citizen journalism contribuisca effettivamente a una società più democratica e informata.

Quali suggerimenti darebbe a chi vuole avvicinarsi al citizen journalism e contribuire attivamente alla produzione di informazione?

Il primo consiglio è quello di essere sempre curiosi e critici. È importante verificare le fonti prima di condividere una notizia e mantenere un atteggiamento aperto al confronto. Inoltre, invito chiunque voglia cimentarsi nel citizen journalism a sfruttare le piattaforme disponibili per far sentire la propria voce, ma sempre con responsabilità e rispetto per la verità.

In conclusione, quale ruolo potrebbe avere il citizen journalism nel rafforzare la democrazia e il pluralismo informativo?

Un ruolo fondamentale. In un’epoca in cui l’informazione è potere, dare ai cittadini la possibilità di raccontare la realtà con i propri occhi significa ampliare il pluralismo e rendere la società più consapevole e partecipativa. Se gestito con attenzione e responsabilità, il citizen journalism può diventare uno strumento essenziale per il rafforzamento della democrazia e della libertà di espressione.