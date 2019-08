Dopo un nuovo salvataggio adesso sono 170 i migranti a bordo della Ocean Viking

Sabato, la Ocean Viking, nave norvegese gestita dalle Ong SOS Mediterranee e MSF, ha effettuato una nuova operazione di salvataggio nelle acque internazionali al largo delle coste della Libia.

85 le persone salvate che erano in pericolo a bordo di un gommone. Quasi la metà sono minori non accompagnati, con un'età compresa tra i 13 e i 15 anni.

Adesso la Ocean Viking ha a bordo un totale di 170 persone.





🎥 On Saturday 10th of August, 85 people found in distress were brought to safety on board the #OceanViking by @SOSMedIntl and @MSF_Sea teams. #BackAtSea pic.twitter.com/kbHgIDtPKq