Il Sistema Irpinia nato per promuovere il patrimonio culturale e le eccellenze enogastronomiche del territorio irpino.

Avella è una cittadina della provincia di Avellino, da cui dista poco più di venti chilometri, è conosciuta come Città d’Arte per le pregevoli rovine fra cui i resti delle mura del castello medievale e le vestigia dell'anfiteatro romano, monumenti che vanno assolutamente visitati. L'area archeologica quale primo nucleo del Parco Archeologico dell'antica Abella, precedente denominazione di Avella, racchiude l'unico monumento oggi aperto al pubblico della città della colonia romana. La costruzione dell'anfiteatro risale al I sec. a.C., esso è situato poco lontano dal centro storico della città antica, dove sorgevano abitazioni del periodo sannitico. Nella piazza, ove sorge il palazzo baronale, si può ancora vedere l'antica struttura dell'anfiteatro raffigurata sulla base di una statua di età Antonina. Per la valorizzare del patrimonio culturale in una logica di sviluppo del territorio è stata istituita dalla​ Provincia di Avellino la Fondazione Sistema Irpinia, presieduta da Donatella Cagnazzo. Per arrivare ad Avella con l’auto bisogna seguire l’autostrada A 16 in direzione Bari, uscire a Baiano, proseguire su SS 7 bis per 3 chilometri. Virgilio chiamò Avella “malifera” per la presenza di alberi da frutto in grande quantità, pertanto le eccellenze agroalimentari del territorio sono note da tempi remoti, la più nota coltivazione è quella della nocciola. Essa prende il nome proprio da questo comune, il nocciolo in lingua latina si chiama nux avellana. La collocazione del territorio è fra le più favorevoli per la coltivazione del nocciolo. La nocciola è il frutto per eccellenza che rappresenta la produttività e la cultura della città di Avella. Due sono le aziende agricole che operano la trasformazione delle nocciole: “Sodano” e “Noccioro”, la Noccioro (www.noccioro.it) è a conduzione familiare, nasce negli anni ’40, fondata da Raffaele Maietta, che in modo lungimirante impiantò una coltivazione che in quel periodo era considerata marginale. Oggi l’azienda è guidata da Raffaele Maietta, nipote del fondatore, fautore della filiera corta, coltivando e trasformando il raccolto in semilavorati per pasticceria e gelateria, realizzando creme spalmabili artigianali con varie percentuali di nocciola.

Alla Sodano Group (www.sodanogroup.it) l’amministratore Francesco Sodano ha così presentato la loro attività: «La nostra Azienda nasce come attività di trasformazione di nocciole e dei rispettivi semilavorati, granella di nocciole, farina di nocciole e pasta di nocciola, nel tempo abbiamo provato prima a valorizzare la nocciola attraverso la produzione di una crema di nocciole priva di olio di palma e di grassi aggiunti e poi abbiamo provato a completare la gamma di prodotti con l’inserimento di altra frutta secca, prodotti spesso difficili da reperire ma sempre molto graditi». La Sodano produce prodotti dal gusto autentico e di qualità, valorizzando le bontà di un territorio vocato all’eccellenza.





L’aglio orsino una ghiottoneria per gli orsi bruni

L’azienda agricola “Il Moera” (www.ilmoera.it) è nata nel 2010 come ristorante-orto, sorge ad Avella tra noccioleti, vigneti, oliveti, frutteti, allarga il suo orizzonte ai monti che circondano il suo territorio. Dal sottobosco i suoi preziosi frutti, Diana e Francesco invitano alla riscoperta del loro must, l’aglio orsino, detto anche aglio selvatico, utilizzato in varie pietanze, dalle ottime proprietà dimagranti e disintossicanti. Gli orsi bruni ne vanno ghiotti dopo il letargo invernale per riprendere la carica energetica.



L’Irpinia il granaio dell’Impero Romano

Il pastificio Imperivm, pasta fresca e cucina, nasce dall'idea dello chef di Avella Francesco Pecchia, vincitore del premio E-Mac Professional. L'impero romano considerava l'Irpinia la propria riserva di grano. Negli anni l'oro giallo irpino è diventato un elemento indispensabile per la realizzazione del piatto mediterraneo d'eccellenza: la pasta. È dunque dalla storia e dalle radici di un territorio che vengono realizzati prodotti autentici del pastificio Imperivm.



Tre le DOCG dell’Irpinia: Taurasi, Greco di Tufo e Fiano d’Avellino

A pochi distanza da Avella, a Parolise nel cuore dell’Irpinia, vi sono le Cantine La Marca, una storica realtà di viticoltori di origini napoletane. La famiglia la Marca produceva vino a Nola sin dagli anni ’50 Giovanni, figlio di Michele, è collaborato dalla figlia Giulia. Due i marchi: Terre del Principato e Cantina di Tufo, chiari riferimenti all’antica provincia di Principato Ultra che comprendeva il Sannio e l’Irpinia sino al napoletano.



Il vero sapore dell’Irpinia è nei suoi salumi tipici

Altra tappa gustosa si può fare alla braceria Muccio che dal 1846 seleziona carne pregiata, preparando ottimi salumi. La cucina del territorio rivisitata e i menu stagionali con proposte realizzate con materie prime di stagione e accuratamente selezionate è alla base della passione che si tramanda da più di 4 generazioni. Questi alcuni piatti in menù: ravioli di ricotta e crema di tartufo; zito al ragù; costolette di agnello di Carmasciano; filetto al tartufo nero di Bagnoli; caramellata con miele di castagno di lapio.



E per …finire in bellezza

La Viziata Beauty di Marika Pellegrino (www.viziatabeauty.it) produce una linea di prodotti che mirano a soddisfare le esigenze delle operatrici “nails”. Prodotti unici, efficaci e soprattutto semplici da utilizzare.



Tanto da scoprire ad Avella porta dell’Irpinia, cultura e salubre gastronomia, rinomata per il patrimonio archeologico inestimabile che racconta le sue origini romane, paesaggi e tradizioni, colline innevate, boschi dove la natura non è stata violata.