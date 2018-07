La nuova multa a Google diventerà una nuova arma per la guerra commerciale di Trump

Mercoledì, il commissario Margrethe Vestager che guida l'Antitrust alla Commissione europea ha di nuovo multato Google per 4,34 miliardi di euro per aver violato le norme antitrust dell'Unione. La nuova multa, che si va ad aggiungere alla precedente - seppure di metà importo - inflitta per aver manipolato i risultati delle ricerche relative alla comparazione dei prezzi dei prodotti, è relativa a pratiche commerciali scorrette finalizzate a favorire la distribuzione di prodotti Google attraverso il sistema operativo Android.

Questo avrebbe consentito a Google, dal 2011, di consolidare la propria posizione dominante nel mercato Internet in generale e in quello della ricerca in particolare.

La nuova accusa dell'Europa nei confronti di Google non è passata inosservata al presidente Usa Donald Trump che ha criticato via social l'Unione europea, facendo intendere che questa decisione dell'Antitrust dell'Ue avrà delle conseguenze a livello di relazioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa.





I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!