I militari del 5°Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito della Brigata Sassari sono entrati in azione a supporto della popolazione di Bitti colpita duramente dal nubifragio che si è abbattuto ieri sulla cittadina del nuorese, causando tre morti e molti danni.

In coordinamento con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, e le Forze dell'Ordine, sono all'opera anche per rimuovere il fango e i detriti. Gli specialisti del 5° Reggimento Genio Guastatori di stanza a Macomer, hanno raggiunto il luogo dell'intervento con personale e macchine movimento terra, assieme alle unità della Protezione Civile che sono già presenti sul luogo.

Un elicottero HH-412 del 21° distaccamento "Orsa Maggiore" dell'Aviazione dell'Esercito (AVES) oggi ha effettuato un sorvolo sulle zone del disastro per una ricognizione aerea in modo da valutare i danni provocati dalle ingenti precipitazioni, mentre altre squadre del nucleo di Pubblica Calamità del 152° Reggimento "Sassari" hanno raggiunto il luogo per rinforzare gli assetti già dispiegati nelle attività di sgombero.

In poche ore dall'inizio delle operazioni i militari dell'Esercito e i Vigili del Fuoco hanno recuperato oltre 400 metri cubi di fango e di detriti dalla zona centrale del comune di Bitti. (http://lasottilelinearossa.over-blog.it)