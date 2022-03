Un brano che unisce le sonorità dance/slap house di Marco Dalla Villa con la voce ed il carisma indie pop di Diorama.

Disponibile in versione vinile digitale venduta in 10 NFT esclusivi!

Marco Dalla Villa e Diorama: un'originale collaborazione da cui nasce un pezzo da ballare in discoteca, ma anche da ascoltare in radio, tutto da cantare.

Tra l’altro di questo brano vengono venduti 10 NFT esclusivi: tra gli acquirenti, influencer del mondo NFT come Genz Investing. Nelle prime due settimane ne sono stati acquistati ben 2.

Comprando l’NFT della canzone si diventa proprietari unici del vinile scelto ed inoltre si ha accesso ad uno share delle royalties per i successivi brani dell’artista.





Disponibile dal 18 febbraio su OpenSea - https://opensea.io/collection/cosicosi - la cui roadmap si può consultare a questo sito: www.marcodallavilla.com/nft .

Etichetta: Bivona Ltd.



BIO

Marco Dalla Villa è un DJ/producer italiano che conta più di 3 milioni di streaming tra le varie piattaforme. I suoi esordi risalgono a 10 anni fa nelle discoteche milanesi, poi lo sbarco nel Regno Unito e la collaborazione con l’etichetta YEE con la quale nel 2018 pubblica “La Francesita” che raggiunge in breve tempo 1 milione di streaming e gli apre le porte della scena Melbourne bounce. Nel 2019 le prime apparizioni ai festival: l’EICMALAND all’Alcatraz di Milano dove Marco è in line up insieme tra gli altri a Molella ed il London Electronic Music Festival al Fabric di Londra nello stesso anno.

Nel 2021 rilascia il remix ufficiale di “Maps”, canzone che la cantante Lesley Roy ha portato all’EUROVISION rappresentando l’Irlanda.

Il 2022 è l’anno della sua prima release italiana “Così così” in collaborazione con il cantante indie/pop Diorama.

