Settembre sta per iniziare, e con lui tanti eventi per il mare e sul mare. Infatti, due sono gli avvenimenti di questo inizio autunno, quasi a voler sottolineare che l'estate continua, nonostante tutto.

- Cannes Yachting festival 2023

- Salone nautico Genova 2023

Si tratta di due eventi da non perdere sia per gli amanti del mare sia per i curiosi. tante, infatti sono le novità e i settori che gravitano attorno a yacht e barche. Non bisogna dimenticare, gli accessori, la partecipazione delle istituzioni e di partner internazionali, il valore del "vivere il mare", le aziende tech e le innovazioni, inoltre le assicurazioni e gli attori del risarcimento danni nautica, come Tutelaprima, che con la collaborazione di CNT di Fiumicino sarà a bordo di Domina 42.

La traversata partirà dalla sede di Cantieri Navali Tevere alla volta delle coste sarde in direzione Cannes attraverso le grotte di bonifacio. L'avventura proseguirà per Genova per poi ritornare a Fiumicino.

Salone nautico Genova 2023

A partire dal 21 settembre e fino al 26 settembre 2023 si svolgerà uno degli appuntamenti più importanti nel mercato internazionale della nautica: Il 63esimo Salone nautico di Genova. L’evento rappresenta occasione di incontro tra sinergie produttive di alto livello, rilevanti sul mercato nautico, e di confronto istituzionale e tecnico. La sede dell’evento è piazzale Kennedy – 16129 Genova.

I settori rappresentati esprimono tutta la variegata offerta esistente al mondo: Yachts e Superyachts, Boating discovery, Tech trade, Sailing world, Living the sea.

Cannes Yachting festival 2023

Dal 12 al 17 settembre 2023 lo Yachting festival accoglie circa 700 barche, dai 5 fino ai 50 metri, esposte sia a terra sia in acqua. Si tratta di barche a vela, a motore, multiscafi e monoscafi, scafi semirigidi.

I più grandi marchi saranno presenti a questa eccezionale mostra, dove i visitatori potranno ammirare la bellezza degli scafi e approfondire tutte le ultime innovazioni del settore.L’evento si svolgerà presso il Vieux port & port Canto a Cannes – Francia.

Nel Port Canto sarà presente l’Innovation Village, spazio lanciato nel 2021 per presentare le start-up Smart del settore nautico che offrono tecnologie avanzate o servizi ad alto valore aggiunto.

Gli orari di apertura del Cannes Yachting festival al pubblico saranno i seguenti:

da martedì 12 a giovedì 14 settembre dalle 10 alle 19;

venerdì 15 settembre dalle 10 alle 22;

sabato 16 settembre dalle 10 alle 19;

domenica 17 settembre dalle 10 alle 18.