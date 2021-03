Salvatore Antibo, detto Totò, nato 59 anni fa ad Altofonte, è stato una delle pietre miliari dell'atletica leggera del nostro Paese, medaglia d'argento olimpica nei 10.000 metri ai Giochi di Seul del 1988 e campione europeo dei 5.000 e dei 10.000 metri a Spalato nel 1990. Nel 1991, la sua carriera sportiva praticamente si interruppe ai mondiali di Tokyo, dove era il grande favorito, per una crisi epilettica che lo colpì mentre gareggiava nella finale.

Per Antibo ci fu ancora un dignitosissimo quarto posto alle Olimpiadi di Barcellona 92, a cui fece seguito un'apparizione in finale ai Mondiali 93, quindi il ritiro. Alcune ore fa, il sindaco di Altofonte, la signora Angela De Luca ha diffuso via social il seguente messaggio:

"Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un'embolia polmonare. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest'altra prova. Forza Totó!"

Totò Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva presso il locale ospedale Civico.