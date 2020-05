Giornata memorabile per il Napoli. Oggi è stato raggiunto un accordo che resterà nella storia della squadra.

Una storia d'amore destinata a continuare nel tempo, con somma gioia dei tifosi che nell'ultimo periodo erano davvero preoccupati.

Dries "Ciro" Mertens avrebbe detto definitivamente no all'Inter per proseguire la sua storia d'amore con i tifosi azzurri, ance perché De Laurentiis avrebbe allargato i cordoni della borsa per trattenerlo.