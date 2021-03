Con un comunicato, il ministro della Salute, ma a questo punto anche della pittura, Roberto Speranza ha reso noto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, di aver firmato due nuove ordinanze volte a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus.

I provvedimenti entreranno in vigore da lunedì 8 marzo 2021.

La prima ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Campania.

La seconda ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e la proroga della zona arancione per l'Emilia Romagna.

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dall'8 marzo 2021 è la seguente: