Conferenza alla Sala Attimonelli di Andria su "Cyberbullismo, cybercrime e reati informatici"

Il giorno 29 marzo 2019 dalle ore 17 alle 20 presso la Sala Convegni ” P. Attimonelli” di Andria si terrà l’evento formativo a cura dell’Associazione avvocati andriesi , Camera Penale di Trani e Ordine degli avvocati di Trani sul tema “Cyberbullismo, cybercrime e reati informatici.

I pericoli della rete e il deep Web. Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Trani Avvocato Tullio BERTOLINO e del Presidente della Camera Penale di Trani avvocato Stefano DARDES, introdurrà l’Avvocato Aldo BALDUCCI Presidente dell’ Associazione avvocati Andriesi in merito alla Legge n. 71/2017.

Relatori della conferenza saranno il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani dott. Lucio G. VAIRA che relazionerà su “Le indagini preliminari nel reati informatici”, a seguire il prof. BARTOLO DANZI (giurista e criminologo) che relazionerà sul “Criminal profiling del Cyberbullismo e reati informatici”, l’ing. Antonio De Chirico della POLIZIA DI STATO(esperto in alta investigazione informatica) che relazionerà sulle investigazione per la lotta al crimine informatico.

Nel corso della conferenza oltre agli aspetti teorici ed accademici della materia verranno affrontati dai relatori Danzi e De Chirico casi singoli con demo a scopo puramente dimostrativo e formativo inerentemente al crimine informatico.

L’evento, di notevole rilievo, è riconosciuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trani e dalla Camera penale di Trani come evento formativo con tre crediti in diritto e procedura penale. Gli avvocati che intendano partecipare dovranno registrarsi sul sistema “Riconosco”. L’evento è aperto al pubblico in generale.