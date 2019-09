Un angolo di Bruxelles a Gorizia per “Gusti di Frontiera”

Ci sarà anche un angolo di Bruxelles quest’anno in occasione della kermesse Gusti di Frontiera in programma a Gorizia da giovedì 26 a domenica 29 settembre. L’appuntamento è nel Borgo Europa Centrale in prossimità di Piazza Vittoria, tra via Roma e via Oberdan, allo stand «Mamma Mia Premium Street Food». Qui si potranno assaggiare le specialità tipiche dello street food brussellese, rinomate in tutto il mondo.

Dolce o salato, ce ne sarà per tutti i gusti: dalle mitiche patatine fritte, vero e proprio caposaldo della tradizione locale accompagnate dalle tipiche salse, fino ai dolci waffles, croccanti fuori e morbidi all’interno, serviti caldi con cioccolato fuso, panna montata, marmellata o fragole e banane. Protagonista assoluta l’ottima birra belga, con possibilità di scegliere tra una miriade di varietà in bottiglia o alla spina, comprese ricercate etichette artigianali, prodotte dai mastri birrai di Bruxelles.

Ma c’è di più: grazie alla collaborazione di Visit Brussels – l’Ufficio del Turismo di Bruxelles – i visitatori dello stand potranno mettere alla prova la loro fortuna e vincere un bellissimo weekend per 2 persone nella Capitale delle Capitali. Per partecipare sarà sufficiente scattarsi un selfie presso lo stand mentre si degusta un prodotto tipico belga, avendo la cura di inquadrare sullo sfondo il logo di Visit Brussels, posizionato sulle vele promozionali allestite per l’occasione. Tra tutti gli scatti, saranno estratti i vincitori: basterà dunque un semplice selfie per volare a Bruxelles e conoscere in prima persona una delle città più sorprendenti, inattese e divertenti del Vecchio Continente.

L’iniziativa, ideata da Alberto Misano e da Visit Brussels, nasce per rispondere all’esigenza, sempre più sentita anche dagli organizzatori di Gusti di Frontiera, di creare forti sinergie tra i rappresentanti delle tipicità enogastronomiche e la promozione turistica dei rispettivi territori di provenienza.