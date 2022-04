Domenica 24 aprile 2022 all'Oronero Love & Music di Nembro (BG) prende vita una serata diversa dal solito intitolata Le Età dell'Oro. La festa è infatti dedicata prima di tutto allo staff ed ai clienti che hanno reso uniche le notte dell'Oronero, storico locale bergamasco, soprattutto nel periodo che va dal 2008 ed il 2014. Ad organizzare l'evento, Damiano Vassalli, direttore artistico del locale in quel periodo d'oro... chiamato appunto "Le Etò dell'Oro". Damiano Vassalli ha davanti a sé una primavera estate 2022 davvero ricca di appuntamenti, feste perfette per rilassarsi e far tardi con gli amici col sorriso, a partire dall'appuntamento del 24 aprile all'Oronero.

"E' un momento di festa per tutti, sia per chi come lo staff allora lavorava, sia per i tanti ospiti del locale", spiega Damiano. "Camerieri, PR, baristi, dj, addetti ai lavori e clienti. Ci ritroveremo tutti, per ballare e ascoltare musica insieme." Il divertimento inizia presto, già alle 22, così il giorno dopo, il 25 aprile, non tutti dormiranno fino a tardi.

In console, tra gli altri, Luca del Bue, Giulio Roversi, Luis e Riky Paldi. Alla voce Robbie Dox ed Andy MC. La direzione artistica è ovvamente a cura di Damiano Vassalli.



Oronero Love & Music

via Case Sparse Europa 15

Nembro (Bergamo)

info +39 349 4410654

Età +25