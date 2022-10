Intervista a Solisa Integratori Alimentari di Isabella Solimeo presente a Venezia 79, partner ufficiale de "Il Salotto delle Celebrità" ed ora anche alla Festa del Cinema di Roma.



Com’è nata la passione per il tuo lavoro?

Fin da adolescente ho avuto la passione per biologia, in quanto curiosa sempre di scoprire e capire ciò che mi circondava. Negli anni ho sviluppato la passione per l’insegnamento e per l’ambito nutrizionale. Avendo lavorato per anni nel settore farmaceutico, la mia curiosità e la voglia di creare “qualcosa di mio” mi hanno portato a sviluppare i prodotti Solisa, mia piccola creatura, che man mano vorrò vedere crescere sana e forte.



Hai sempre desiderato essere in tv o con celebrities?

Il settore televisivo mi interessa per far conoscere il mio lavoro e il brand Solisa, prodotti in cui credo fortemente. Sono sicura che il “potere” della televisione , della stampa, dei mezzi di comunicazione, mi saranno da supporto nel mio progetto di crescita.



Quali sono i prossimi progetti per il tuo lavoro?

Solisa integratori alimentari è un brand giovane.

Quando parlo di Solisa voglio trasmettere energia, vitalità, voglia di stare bene.

Oltre gli integratori alimentari stiamo sviluppando una linea di skincare, Solisa LOVELY, dermatologicamente testata, nichel tested e gluten free, che uscirà nei prossimi mesi.

Altro progetto in corso, Solisa tisane, dove vengono utilizzati estratti di piante officinali, coltivate nel Parco Nazionale del Pollino.

Insomma, tanti progetti “bollono in pentola”.



Come ti definisci fuori dalle telecamere e dal lavoro ?

Nella mia vita quotidiana mi definisco una persona curiosa, che ama conoscere, scoprire, apprendere.

Amo osservare e carpire il meglio da ogni situazione, ogni persona che conosco. C’è sempre da imparare!



Tre aggettivi per descriverti?

Tre aggettivi per descrivermi: solare, curiosa, determinata



Un sogno che vorresti realizzare?

Un sogno che mi piacerebbe realizzare: che Solisa cresca per creare posti di lavoro nella mia terra, la Basilicata. Perché bisogna crederci, credo nelle risorse del sud Italia e credo che “volere è potere” e sto lavorando per questo.