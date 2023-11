Aiutare le aziende ad adottare le soluzioni AI più efficaci

La nuova offerta software lanciata da PNY fornisce ai professionisti soluzioni a valore aggiunto che usufruiscono della tecnologia GPU NVIDIA. Che si tratti di intelligenza artificiale generativa, Digital Twin o ottimizzazione delle prestazioni dei Data Center o del cloud, le soluzioni offerte aiutano le aziende a realizzare i loro progetti innovativi, supportando i partner, che siano integratori, società di servizi o fornitori di soluzioni software nel cloud.



Offerte basate sull'IA strutturate attorno a 3 temi chiave

PNY è uno dei distributori più qualificati nel mercato dell'intelligenza artificiale avanzata, grazie in particolare alle sue certificazioni ottenute grazie alle soluzioni NVIDIA, leader di mercato nell'ambito dell'IA. Sviluppando competenze e partnership in ambiti specifici e tecnici, PNY intende aggregare soluzioni AI e integrare nuovi fornitori che apportino un valore aggiunto all'IA, sia su infrastrutture on-premise che in cloud.





In qualità di specialista NVIDIA, PNY intende sviluppare un'offerta basata su 3 temi:

- L'intelligenza artificiale deve affrontare la sfida della produzione di applicazioni. Intorno allo stack software della piattaforma NVIDIA AI Enterprise, PNY fornisce un'infrastruttura ottimizzata che si integra con l'ambiente Kubernetes e agli strumenti di orchestrazione e sviluppo per utilizzare un catalogo di framework e modelli pre-addestrati.

- La virtualizzazione rappresenta il nucleo storico del software, in quanto coinvolge la virtualizzazione delle GPU.

- La visualizzazione si basa su una piattaforma per la collaborazione e gli strumenti 3D, che permette di collegare sia le infrastrutture di dati che i flussi 3D.





Man mano che l'intelligenza artificiale diventa il fulcro delle industrie, l'aggiornamento delle competenze diviene fondamentale. Ecco perché PNY offre alle aziende e alle scuole l'opportunità di partecipare a corsi di formazione tenuti dall'NVIDIA Deep Learning Institute sulle soluzioni di istruzione e formazione per affrontare le sfide più significative.



Offerta di soluzioni complete « end-to-end »

Aggregando i propri prodotti, PNY è in grado di offrire soluzioni che funzionano come un pacchetto "all-in-one", ad esempio per la Computer Vision, l'MLops o le Smart Cities, con l'aggiunta di servizi di sviluppo e integrazione.