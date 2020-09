La facciona quadrata di Susanna Ceccardi, mentre è in corso il voto per le regionali, continua a riempire gli slot pubblicitari di molti siti internet in modo da cercare di convincere gli indecisi dell'ultimo minuto ed accaparrarsi così anche solo qualche voto in più che, a detta degli esperti, potrebbe essere decisivo per consegnare alla Lega la presidenza della regione Toscana.

Una regione rossa che diventa nera. È vero, il colore della Lega è il verde, ma considerato ciò che i leghisti dicono e promettono di voler fare, quel verde è talmente scuro da poter essere scambiato con il nero... del fascismo. E nonostante i dirigenti di quel partito si scandalizzino per simili paragoni, molti di coloro che votano Lega dichiarano, chi apertamente e chi a denti stretti, di essere fascisti.

E la Toscana da rossa può diventare nera? Non sarebbe una novità. Prima che il fascismo imponesse la dittatura dopo la marcia su Roma, in tutta Italia solo in due regioni i fascisti avevano un discreto seguito: in Emilia Romagna e in Toscana. Pertanto se la Toscana dovesse tornare ad essere fascista non sarebbe la prima volta.

E se ciò dovesse accadere non bisognerebbe neppure dimenticare che sarebbe stato lo stesso Partito Democratico, che in Toscana è il partito che ha il maggior seguito, ad essere il principale responsabile di quella che, in ogni caso, verrebbe poi ragionevolmente descritta come una catastrofe elettorale.

Infatti, Eugenio Giani, il candidato della sinistra è il personaggio più anonimo che il PD avesse potuto scegliere. Probabilmente neppure lo stesso Giani non si conosce e non è e da escludere che ogni tanto non si frughi nelle tasche alla ricerca di un qualche documento che gli ricordi l'identità.

La sua carriera politica in Toscana (da socialista craxiano è approdato al Pd nel 2007) è sempre stata una carriera anonima all'ombra di... da assessore allo sport a vicesindaco, fino a diventare addirittura presidente... del Consiglio regionale.

E che non sia neppure, diciamo così, un uomo di mondo, lo dimostra una sua dichiarazione dell'estate 2002, quando da assessore allo Sport del Comune di Firenze assieme all'allora sindaco Domenici costituì una nuova società di calcio (per far ripartire la Fiorentina dalla C2 e non dai dilettanti) che fu ceduta alla famiglia Della Valle. Al tempo, Giani descrisse i Della Valle come grandi imprenditori proprietari del marchio di calzature Valleverde... che in realtà era un loro concorrente.

Quindi, se la "figliola del mago Idi" diventerà presidente della regione Toscana, chi non l'ha votata saprà chi ringraziare.