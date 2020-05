Mapa Spontex in questo momento di allerta nazionale a causa dell'epidemia di coronavirus sostiene la Croce Rossa Italiana e il costante impegno delle sue migliaia di volontari e operatori impegnati ad affrontare l'emergenza in corso, donando 320.000 guanti monouso in vinile. Questi beni verranno distribuiti ai Comitati Croce Rossa sul territorio sulla base delle necessità e in relazione al numero di contagi.

Un bene che oggi è diventato di prima necessità e che, in questo periodo d’emergenza sanitaria, ha visto una crescita di domanda vertiginosa nella grande distribuzione:

+259% vs pari periodo anno precedente (fonte Nielsen: periodo 23/02/2020 – 22/03/2020).

“Siamo coscienti di quanto sia difficile trovare questo prodotto nei punti d’approvvigionamento, le richieste da parte della GDO sono altissime, gli stock sono in continuo riassortimento. Mai come oggi i guanti sono un bene di primaria importanza, e noi di Mapa Spontex ci siamo sentiti responsabili e coinvolti, non si può rimanere indifferenti”

commenta l’Amministratore Delegato Luraschi Goffredo.

“È giusto che realtà come la Croce Rossa Italiana possano avere accesso a questi prodotti senza alcuna difficoltà. Speriamo di poter davvero aiutare chi sta combattendo ogni giorno questa guerra invisibile”.

La Croce Rossa Italiana è in prima linea dall'inizio dell’allerta Covid-19 in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione. La CRI, seduta al tavolo tecnico del Comitato Operativo dell’emergenza, sta intervenendo con i suoi mezzi, le sue donne e i suoi uomini per garantire soccorso, supporto sanitario e logistico, gestendo in sicurezza i trasporti sanitari dei casi potenzialmente sospetti con mezzi ad alto biocontenimento e fornendo controllo della temperatura dei viaggiatori in ingresso in Italia nei porti e negli aeroporti. Con il numero verde CRI PER LE PERSONE 800 – 065510 attivo h24 sta fornendo supporto psicologico e informazioni corrette a migliaia di cittadini. Oltre gli interventi in emergenza, la Croce Rossa Italiana si sta impegnando a trasformare questo momento critico nel “Tempo della Gentilezza”, intensificando su tutto il territorio nazionale, i servizi per le persone più vulnerabili e con maggior fragilità sociali e sanitarie, tra i quali la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.





Hashtag: #IlTempoDellaGentilezza

Bonifico Bancario

IBAN IT 59 M 08327 03240 000000010004 BIC ROMAITRR

presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Filiale Ponte Galeria

Intestato ad Associazione delle Croce Rossa Italia- ODV

Specificare nella causale EMERGENZA CORONAVIRUS

Tramite PayPal, Carta di Credito al seguente link:

donazioni.cri.it/donazioni/dona-per-emergenza-coronavirus

Alessandra Masseroni

Press Office

The ZEN srl