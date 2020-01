Gli organizzatori dell'Australian Open hanno voluto celebrare l'ex campionessa di tennis degli anni '70 Margaret Court, vincitrice di ben 11 edizioni del torneo nei suoi 17 anni di carriera.

Ma la scelta degli organizzatori è stata criticata da altre due grandi ex del tennis mondiale come Martina Navratilova e John McEnroe che hanno così voluto sottolineare quanto fosse sbagliata la scelta di intitolare il secondo campo del Melbourne Park alla Court, nota anche per le sue affermazioni razziste e omofobe di cui sotto sono forniti un paio di esempi:

È tutto lavoro del diavolo: il tennis è pieno di lesbiche! È triste per i bambini essere esposti all’omosessualità... Adoro il Sud Africa. Hanno una organizzazione razziale migliore di chiunque altro...

Nella loro protesta, Navratilova e McEnroe hanno esibito uno striscione su cui era scritto "Evonne Goolagong Arena".

Evonne Goolagong è stata una grandissima campionessa di tennis australiana degli anni '70, la prima tennista aborigena ad aggiudicarsi un torneo del Grande Slam (in carriera ne ha vinti 7, escluso l'US Open dove per ben 4 volte è arrivata in finale).

Allora, perché non intitolare a lei il campo numero 2 del Melbourne Park?