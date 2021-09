Qual è la notizia più eclatante relativa alla seconda tornata di incontri della Champions League che si sono disputati mercoledì? Che il Paris Saint Germain di Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé non sia riuscito ad andare oltre un misero pareggio per 1-1 in casa del Brugge... non del Chelsea! Dopo che il PSG aveva aperto le marcature al 15' con Ander Herrera, autore del quarto gol in sei partite, i padroni di casa, grazie a Hans Vanaken, hanno poi pareggiato... meritatamente! Inoltre, il PSG ha dovuto anche registrare l'infortunio di Mbappé all'inizio del secondo tempo.

Ma a noi interessano le due italiane, Milan e Inter, impegnate al debutto in Champions contro due big del calibro, rispettivamente, di Liverpool e Real Madrid.

Le cose non sono andate bene per entrambe le milanesi che al termine dei 90 minuti non hanno portato a casa neppure un punto. Però, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno si può dire che c'è modo e modo di perdere una partita e, se questo può essere benaugurante per il futuro, Milan e Inter hanno perso bene!

Ad Anfield Il Liverpool parte forte e va subito in vantaggio con un tiro deviato da Fikayo Tomori nella propria porta. I Reds hanno addirittura la possibilità di raddoppiare su rigore, ma Mohamed Salah si fa parare il tiro dal dischetto da Mike Maignan. E dopo è la volta dei rossoneri che quasi allo scadere dei primi 45 minuti si portano in vantaggio con le reti, ottenute praticamente in fotocopia, di Ante Rebić e Brahim Díaz. Nella ripresa il Liverpool torna di nuovo a fare il Liverpool, che ad Anfield è quasi sempre imbattibile... per qualunque squadra, e grazie a Salah e Jordan Henderson ripristina prima la parità e poi si aggiudica la vittoria.

Anche a San Siro il risultato è finito per essere beffardo, visto che, per come hanno giocato, Inter e Real si sono aggiudicate un tempo ciascuno. Ma il risultato lo determinano le reti ed il Real ne ha segnata una proprio all'89' con il subentrato Rodrygo. All'Inter, inoltre, rimangono i rimpianti sia per i troppi errori che hanno permesso a Thibaut Courtois di mantenere inviolata la propria porta sia di non aver potuto o saputo gestire i cambi che per il Real, invece, sono stati determinanti per ottenere la vittoria.





Crediti immagine: twitter.com/LFC/status/1438403025685696513